Portugal apresentou o quarto maior défice público, 7,7% do Produto Interno Bruto (PIB), no terceiro trimestre de 2020, acima do de 5,8% na zona euro e de 5,6% na União Europeia (UE), segundo o Eurostat.

Apesar de todos os Estados-membros terem registado défices nas contas públicas entre julho e setembro de 2020, as médias das duas zonas apresentam uma forte recuperação, de seis pontos percentuais cada, face ao trimestre anterior.

De acordo com o gabinete estatístico europeu, os défices mais altos foram observados em Malta (10,9% do PIB), Roménia (10,0%), Lituânia (8,7%), Portugal e Espanha (7,7% cada).