O duplo atentado que ocorreu hoje em Bagdade causou a morte de pelo menos 20 pessoas, segundo um novo balanço provisório oficial vítimas das explosões de duas bombas por dois atacantes suicidas no centro da capital iraquiana.

Segundo o Ministério do Interior do governo do Iraque o novo balanço refere 20 vítimas mortais do ataque suicida.

De acordo com o Exército do Iraque o número de mortos pode aumentar devido à dimensão das explosões.