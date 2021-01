Actualidade

A dívida pública aumentou para os 97,3% na zona euro e os 89,8% na União Europeia (UE) no terceiro trimestre de 2020, quer face ao período anterior, quer na variação homóloga, segundo o Eurostat.

Entre julho e setembro, na zona euro, o rácio da dívida pública em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) situava-se em 97,3% na zona euro, em comparação com 95,0% no segundo trimestre e 85,8% do mesmo período de 2019.

Na UE, o rácio da dívida aumentou de 87,7% para 89,8% na variação trimestral, tendo sido de 79,2% no terceiro trimestre de 2019.