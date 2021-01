Presidenciais

Cerca de 80% dos eleitores inscritos para o voto antecipado nas presidenciais votaram no domingo, segundo dados finais relativos aos 308 municípios divulgados hoje pelo Ministério da Administração Interna (MAI).

Segundo informações enviadas à Lusa, de um total de 246.880 inscritos, votaram 197.903 eleitores, o que corresponde a cerca de 80,15%.

Depois da experiência de 2019, nas europeias e legislativas, o voto antecipado em mobilidade alargou-se das capitais do distrito para as sedes dos 308 concelhos e o objetivo é simples: evitar grandes concentrações de pessoas devido à epidemia de covid-19 no país.