Actualidade

Paris, 21 jan 2021 (Lusa) - A marca portuguesa Ernest W. Baker, cofundada pela dupla Inês Amorim e Reid Baker, volta a estar no calendário oficial da Semana de Moda de Paris com uma coleção "confortável", inspirada pelo momento da pandemia, com apoio do Portugal Fashion.

"Nós inspiramo-nos muito nos anos 70 e no cinema, nas personagens de filmes, mas nesta coleção quisemos trazer uma parte mais real. Também por causa da pandemia, e [porque] hoje em dia vestimos roupa mais confortável", afirmou Inês Amorim, à agência Lusa.

Esta é a segunda participação da marca portuguesa na Semana da Moda de Paris, depois de, em julho do ano passado, ter sido a primeira marca portuguesa a chegar ao calendário oficial deste evento.