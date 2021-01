Brexit

A União Europeia está "confiante" que vai resolver rapidamente e "de forma satisfatória" com os seus "amigos em Londres" a questão do estatuto diplomático do seu representante no Reino Unido, lembrando que "não é uma organização internacional 'típica'".

Questionado sobre a recusa do Governo britânico em conceder o estatuto diplomático de embaixador ao representante da UE no Reino Unido, o português João Vale de Almeida, noticiada pela BBC, o porta-voz da diplomacia europeia sublinhou à Lusa que a União tem 143 delegações espalhadas pelo mundo e, "sem exceção", todos os Estados anfitriões concederam a estas delegações e respetivo pessoal o estatuto equivalente ao das missões diplomáticas, "e o Reino Unido está bem ciente deste facto".

"As delegações da União Europeia, devido às especificidades da UE, beneficiam de privilégios e imunidades equivalentes às das missões diplomáticas ao abrigo da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas pelos Estados anfitriões", recordou Peter Stano.