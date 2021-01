Actualidade

As nomeações dos novos membros da Comissão para Aquisição de Arte Contemporânea e do curador da Coleção de Arte Contemporânea do Estado, David Santos, para o biénio de 2021-2022, são hoje publicadas em Diário da República (DR).

De acordo com o despacho n.º 880/2021 do DR, a comissão vai integrar seis membros, nomeadamente Ana Anacleto, curadora independente, Carla Cruz, artista e docente universitária, Fernando J. Ribeiro, artista e docente universitário, Horácio Frutuoso, artista.

Estão também no grupo da comissão, Mariana Pinto dos Santos, historiadora, investigadora e curadora independente, e Pedro Portugal, artista e docente universitário.