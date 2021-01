Actualidade

O Museu da Música vai permanecer aberto na estação do Metro do Alto dos Moinhos, em Lisboa, até ser transferido para o Palácio Nacional de Mafra, informou hoje a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC).

Questionada pela agência Lusa, a DGPC esclareceu que, depois de o prazo ter terminado em 2020, "propôs ao Metropolitano de Lisboa a assinatura de novo aditamento, prolongando a cedência do espaço até à data da instalação do Museu Nacional da Música em Mafra", adiantando que "os termos desse acordo estão a ser formalizados".

A DGPC está ainda a estimar os custos da transferência do museu para Mafra, assim como os respetivos custos futuros de funcionamento.