Covid-19

A Câmara de Vila Real de Santo António encerrou na quarta-feira o acesso aos passadiços das praias do concelho para "evitar a aglomeração de pessoas" e "travar a propagação" de covid-19, face ao agravamento da pandemia.

As autoridades locais têm condicionada a entrada nos passadiços das praias de Santo António, Monte Gordo e Manta Rota, e só poderão circular nessas estruturas os proprietários e funcionários de restaurantes que aí operem e funcionem em regime de 'take-away', assim como os clientes que forem levantar pedidos, esclareceu o município no anúncio feito através das redes sociais.

"Da mesma forma, o município determinou a proibição de utilização de bancos de jardim, parques infantis e equipamentos públicos para a prática desportiva", anunciou ainda a Câmara do distrito de Faro, no mesmo dia em que a presidente da autarquia, Conceição Cabrita, disse à Rádio Guadiana que o município está perante um "aumento exponencial" do número de infetados, com "48 novos casos" registados nas últimas 24 horas e contabilizados às 23:59 de terça-feira.