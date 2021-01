Covid-19

O Parlamento Europeu (PE) aprovou hoje, em Bruxelas, a regulação que permite manter o financiamento da assistência alimentar e básica, este ano e em 2022, aos mais necessitados, no âmbito da resposta à pandemia da covid-19.

Com 649 votos a favor, sete contra e 31 abstenções, os eurodeputados aprovaram hoje o acordo para adaptar a regulação do Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas mais Carenciadas (FEAD), permitindo que se continue a disponibilizar recursos adicionais em 2021 e 2022 para financiar assistência alimentar e básica, no âmbito da iniciativa REACT-EU.

O acordo tinha sido alcançado pelos Estados-membros em dezembro passado.