Covid-19

A Comissão Europeia autorizou hoje Portugal a aumentar para 1,2 mil milhões as ajudas estatais a empresas afetadas pela crise da covid-19, como da restauração e comércio, com um novo programa de apoio para as rendas dos estabelecimentos.

Em comunicado, o executivo comunitário informa que aprovou "a modificação de um regime português existente para apoiar a economia no contexto do surto de coronavírus", que tinha sido inicialmente autorizado por Bruxelas no final de novembro, prevendo um "aumento do orçamento total, de 750 milhões de euros para 1,2 mil milhões de euros".

Ao mesmo tempo, a modificação hoje autorizada inclui "um aumento do montante máximo que pode ser concedido por beneficiário ao abrigo das duas medidas incluídas no regime", os programas 'Apoiar Restauração' e 'Apoiar.PT', bem como uma mexida na elegibilidade dos beneficiários no caso deste último programa, passando a permitir ajudas a médias e grandes empresas que já estavam com dificuldades financeiras no final de 2019, antes da pandemia.