Presidenciais

As cerca de 200 pessoas que vão estar no domingo nas mesas de voto para as eleições presidenciais no concelho da Marinha Grande vão fazer testes para detetar covid-19, disse hoje à agência Lusa a presidente da autarquia.

Cidália Ferreira explicou que a medida, a decorrer na sexta-feira, se prende com "os cuidados que a pandemia agora obriga e ao aumento de casos", e vai permitir identificar alguém infetado que possa estar assintomático, evitando pôr "em risco outras pessoas".

Por outro lado, a autarca destacou a "tranquilidade que esta iniciativa dará às pessoas que vão votar, sabendo que todos os membros da mesa não estão contaminados".