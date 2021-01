Actualidade

A Associação do Cluster Agroindustrial do Centro (InovCluster) atribuiu prémios, no valor de 355 mil euros, a 129 produtores de leite das regiões DOP Serra da Estrela, Beira Baixa e Rabaçal, foi hoje anunciado.

"Esta ação vem dar um impulso positivo à fileira do queijo. Reflete-se numa ajuda para incrementar e valorizar a produção de leite de qualidade na região Centro, contribuindo para a continuidade de um produto endógeno de excelência, o queijo com DOP [Denominação de Origem Protegida]" refere, em comunicado enviado à agência Lusa, Cláudia Domingues, presidente da Inovcluster.

A atribuição destes prémios visa fomentar, capacitar e desenvolver a atividade agropastorícia como parte integrante do processo de melhoria da qualidade na produção de leite destinado ao fabrico de queijo com DOP.