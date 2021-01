Actualidade

O PRA-JA Servir Angola, projeto político de Abel Chivukuvuku, transformou-se "na menina bonita com quem todos querem dançar", afirma o político angolano, que ainda não decidiu sobre o movimento que irá encabeçar para concorrer às eleições gerais de 2022.

Em declarações à Lusa, Abel Chivukuvuku confirmou que tem tido abordagens de vários partidos, prometendo decisões ainda durante este semestre, que poderão passar por ser cabeça de lista de uma força partidária já existente, ou do PRA-JA (Partido do Renascimento Angola --- Juntos por Angola), cuja transformação em partido foi sucessivamente "rejeitada pelo tribunal Constitucional (TC).

Por enquanto, "mantém-se a litigância no tribunal", disse, explicando que foi remetido ao Tribunal Supremo um processo de cassação para considerar ilegítimo o acórdão do TC que, no início de dezembro, "chumbou" definitivamente o PRA-JA, por alegadamente não cumprir os requisitos exigidos para a legalização de um partido.