O Conselho Regional do Porto da Ordem dos Advogados defendeu hoje o adiamento de todas as diligências, a suspensão dos prazos e que os tribunais apenas tratem de processos urgentes, face "ao trágico aumento" de casos de covid-19.

"Com a situação dramática que se vive agora, não pode esperar-se nem mais um dia: as diligências devem ser todas adiadas, os prazos devem ser todos suspensos e os tribunais devem tratar somente de processos urgentes e de casos em que esteja em causa a integridade física, a saúde mental, a liberdade ou a subsistência imediata dos intervenientes. Isso deve manter-se até a situação pandémica deixar de estar descontrolada", sustenta a Ordem dos Advogados do Porto.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a Ordem diz que, "face ao trágico aumento de casos de contágio e de falecimentos, devem ser tomadas todas as medidas que reduzam os focos de contacto, sendo os tribunais um desses focos".