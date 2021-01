Covid-19

O Hospital de Braga conta com 148 doentes covid-19 internados, 22 dos quais nos cuidados intensivos, estando com a lotação "praticamente esgotada", afirmou hoje o presidente do Conselho de Administração à Lusa.

João Porfírio Oliveira sublinhou que, no entanto, o hospital "continua a dar resposta" de internamento aos doentes que vão chegando, com recurso aos setores social e privado.

"A situação é claramente preocupante, a taxa de ocupação está no limite e o número de doentes internados por dia tem crescido sucessivamente", referiu.