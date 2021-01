Actualidade

A inauguração das obras de reabilitação do antigo Campo de Concentração do Tarrafal, na ilha cabo-verdiana de Santiago, atual Museu da Resistência, vai decorrer este sábado, com alguns meses de atraso devido à pandemia de covid-19.

A informação foi avançada pelo Instituto do Património Cultural (IPC), recordando que o campo de Concentração do Tarrafal foi classificado pelo Governo de Cabo Verde como Património Cultural Nacional em 2016 e integra atualmente na lista indicativa de Cabo Verde na UNESCO.

Em declarações à agência Lusa em setembro passado, o ministro da Cultura e das Indústrias Criativas de Cabo Verde, Abraão Vicente, avançou então que está prevista a entrega da obra de reabilitação pelo empreiteiro na "primeira quinzena de janeiro" de 2021.