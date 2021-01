Covid-19

Os internamentos de doentes com covid-19 continuam a aumentar na região Centro, à semelhança do país, e levaram à criação de mais 32 camas em enfermaria, disse hoje fonte da Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC).

Segundo aquele organismo, na quarta-feira a região registou mais 23 internamentos em enfermaria e dois em unidades de cuidados intensivos.

No total, às 23:59 de quarta-feira, a ARSC contabilizava 1.275 internados com covid-19 em enfermarias e 121 em unidades de cuidados intensivos, 87 dos quais ventilados, que representam uma taxa de ocupação de 95% e 89%, respetivamente.