Covid-19

A Rede Nacional de Bibliotecas Públicas (RNBP) apelou hoje a que estes equipamentos culturais, mesmo estando encerrados, "deixem o sinal de acesso Wi-Fi aberto", para "garantir a todos, tanto quanto possível, o acesso à Internet".

Numa curta mensagem nas redes sociais, a RNBP recorda que a pandemia, o confinamento decretado na semana passada e a decisão de "encerramento das escolas" agravaram a situação das "famílias mais vulneráveis" e criaram "novas vulnerabilidades".

"As bibliotecas, como serviços universais e gratuitos, assumem aqui a maior importância no combate às desigualdades, nomeadamente ao continuarem a disponibilizar, mesmo com os espaços encerrados, acesso gratuito ao Wi-Fi da biblioteca", sabendo que a Internet "passou a ser o meio de comunicação privilegiado", sublinha a RNBP.