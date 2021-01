Actualidade

O património imobiliário do Estado atualmente inventariado abrange 11.624 imóveis cujo valor de mercado rondará os 6.000 milhões de euros, revelou hoje o secretário de Estado do Tesouro, Miguel Cruz.

O governante falava na Comissão de Economia, Habitação, Obras Públicas e Habitação, durante uma audição conjunta com a secretária de Estado da Habitação, Marina Gonçalves, sobre as fragilidades e deficiências apontadas pelo Tribunal de Contas (TdC) ao Sistema de Informação dos Imóveis do Estado (SIIE).

Miguel Cruz advertiu, contudo, que o total de 11.624 imóveis registados reporta a 20 de janeiro [quarta-feira] - "hoje se calhar já não serão esses, já haverá alguma variação", ressalvou - e que o valor de mercado apontado é apenas uma "estimativa aproximada, com base em várias variáveis, do que pode ser o seu valor de mercado", já que este "tem uma variabilidade enorme" e só pode ser efetivamente apurado "quando há uma operação em vista".