Covid-19

O Hospital de Évora revelou hoje que necessita "urgentemente" de mais enfermeiros para doentes com covid-19, nesta unidade e na estrutura municipal de apoio que foi criada, e apelou a todos os profissionais disponíveis para reforçar turnos.

"O Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) apela à colaboração de todos os enfermeiros que a nós se queiram juntar para realizar turnos na Estrutura Municipal de Apoio para doentes covid-19 (EMAH)", pode ler-se num comunicado da unidade hospitalar enviado à agência Lusa.

Segundo a presidente do conselho de administração do HESE, Maria Filomena Mendes, este reforço é preciso para dar resposta aos utentes com a doença provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2.