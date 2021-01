Covid-19

O Governo Regional dos Açores anunciou hoje que as medidas restritivas aplicadas em São Miguel devido à pandemia de covid-19 vão prolongar-se até 29 de janeiro, passando também a existir regras para os funerais.

Em conferência de imprensa, em Angra do Heroísmo, o secretário regional da Saúde, Clélio Meneses, referiu que a ilha de São Miguel mantém quatro concelhos (mais de metade) com alto risco de transmissão do novo coronavírus (com mais de 100 novos casos por 100 mil habitantes nos últimos sete dias).

Por isso, acrescentou, as medidas restritivas aplicadas, que já estavam em vigor até dia 22, vão prolongar-se até ao dia 29 de janeiro.