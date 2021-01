Moçambique/Ataques

O ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Augusto Santos Silva, defendeu hoje no final de uma visita a Moçambique a maior mobilização possível de parceiros para garantir segurança em África.

"Quantos mais nos mobilizarmos para pararmos as redes terroristas e as ligações evidentes com redes dos mais diferentes tráficos, maior segurança traremos a África e melhor defenderemos também os interesses próprios da União Europeia (UE)", referiu.

O governante fala no final de uma visita de dois dias em resposta ao pedido de ajuda de Moçambique para acabar com a insurgência armada na província nortenha de Cabo Delgado.