Presidenciais

A candidata presidencial Ana Gomes prometeu hoje encorajar Pedro Nuno Santos, que na sexta-feira se junta à sua campanha, a avançar para a liderança do PS, quando a questão da sucessão de António Costa se colocar no futuro.

À margem de uma iniciativa de campanha, a ex-eurodeputada do PS foi questionada se era importante contar com o apoio do ministro das Infraestruturas - numa conversa online - começou por destacar a sua condição de governante.

"Eu penso que esse debate com um membro deste Governo que tem visão e ambição para Portugal pode ser extremamente interessante e precursora da minha atuação na Presidência da República", afirmou a candidata, que tem prometido uma cooperação "franca e leal, mas vigilante" com o Governo.