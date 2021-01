Covid-19

O setor da beleza e cosmética defendeu hoje que o confinamento abranja todas as áreas exceto as "estritamente essenciais", para que o "esforço económico" exigido à atividade não seja em vão e a reabertura aconteça o quanto antes.

"As regras têm de ser iguais para todos os setores de atividade, de forma que o esforço económico que é pedido aos empresários e trabalhadores deste setor se possa traduzir num efetivo controle da pandemia e para que a reabertura, com toda a segurança e num curto espaço de tempo, seja uma realidade", sustentam as entidades representativas do setor da beleza profissional.

Em comunicado, as cinco associações, o clube e o centro artístico que representam o setor consideram que o atual modelo de confinamento "é seletivo e ineficaz", defendendo um "confinamento total" e reclamando estar entre os primeiros a reabrir quando se iniciar o desconfinamento.