O treinador português Paulo Sousa é o novo selecionador da Polónia, substituindo Jerzy Brzeczek, cuja saída do comando técnico foi tornada pública na segunda-feira, anunciou hoje a Federação Polaca de Futebol (PZPN).

"Estou muito feliz e orgulhoso por me tornar selecionador de futebol da Polónia. A Polónia é um país de futebol. [...] Juntos seremos capazes de lutar pelo próximo campeonato da Europa", disse Paulo Sousa, em declaração reproduzida durante uma videoconferência de imprensa do presidente da PZPN, Zbigniew Boniek.

Paulo Sousa vai orientar a seleção polaca no Euro2020, adiado para 2021 devido à pandemia de covid-19, no qual a Polónia - que conta com o avançado Robert Lewandowski, designado pela FIFA melhor jogador mundial em 2020 - ficou integrada no grupo E, em conjunto com Espanha, Suécia e Eslováquia.