Covid-19

As comissões de proteção de crianças e jovens em risco vão manter-se em funcionamento durante os próximos 15 dias, apesar do fecho das escolas, para assegurar a proteção dos direitos dos menores, adiantou hoje o primeiro-ministro, António Costa.

De acordo com António Costa, e ao contrário do que aconteceu na primeira fase da pandemia, "desta vez, as comissões de proteção de crianças e jovens manter-se-ão em pleno funcionamento".

O anúncio do primeiro-ministro surge depois de ter comunicado ao país o encerramento das escolas de todos os graus de ensino já a partir de sexta-feira e durante os próximos 15 dias.