Presidenciais

Os mais de 700 cidadãos que vão estar no domingo nas mesas de voto para as eleições presidenciais no concelho de Coimbra vão fazer testes para detetar covid-19, disse hoje o presidente da Câmara, Manuel Machado.

Para além dos cerca de 725 "membros das mesas de voto que se encontram nomeados", a iniciativa também abrangerá "os membros das Juntas de Freguesias e equipas municipais de apoio destacados para acompanhar o ato eleitoral" no concelho de Coimbra, adiantou à agência Lusa Manuel Machado, referindo que, no total, estão mobilizadas cerca de mil pessoas.

"A operação, que visa reforçar a segurança do ato eleitoral" previsto para o dia 24 [domingo], abrangerá todas as pessoas envolvidas no processo, mas desde que estas queiram ser testadas, afirmou o presidente da Câmara de Coimbra, sublinhando que a testagem "não é obrigatória", depende da vontade de cada um dos cidadãos mobilizados no município para estas eleições.