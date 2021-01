Covid-19

O Presidente da República e recandidato ao cargo defendeu hoje que novas circunstâncias justificam a decisão do Governo de encerrar as escolas, apontando como fator decisivo a propagação da "variante britânica" do novo coronavírus.

"A minha reação é a de entender que há um conjunto de circunstâncias novas que justificam a decisão do Governo", declarou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas, no final de uma visita às instalações do grupo Salvador Caetano, do setor automóvel, em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto.

Questionado se 15 dias de encerramento das escolas são suficientes, respondeu: "Quando o Governo decide 15 dias é nitidamente para tentar encontrar um equilíbrio entre a necessidade de fechar devido à progressão acelerada da pandemia e a preocupação de não estragar o ano letivo".