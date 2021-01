Covid-19

O Ministério Público abriu um inquérito sobre a morte de um idoso, de 87 anos, na segunda-feira, no hospital de Portalegre, depois de estar quase três horas numa ambulância, revelou hoje a Procuradoria-Geral da República (PGR).

Questionada pela agência Lusa através de correio eletrónico, fonte da PGR confirmou "a instauração de inquérito" sobre o caso, o qual se encontra em investigação no Ministério Público de Portalegre.

Também o hospital de Portalegre já anunciou a abertura de um inquérito interno para apurar as circunstâncias da morte do homem, utente de um lar em Cabeço de Vide, no concelho de Fronteira, naquele distrito.