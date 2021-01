Presidenciais

Os 180 elementos das mesas de voto de Esposende nas Eleições Presidenciais de domingo vão poder fazer o teste á covid-19 "por uma questão de precaução e de minimização" da probabilidade de contágios, adiantou hoje a autarquia.

Em comunicado, aquela câmara do distrito de Braga explica que, "apesar de não ter qualquer obrigação de o fazer, entendeu disponibilizar a possibilidade de testagem" aos elementos que vão integrar as 36 mesas de voto que estarão em funcionamento no concelho.

"Esta medida, que se integra nas ações do Município de combate à pandemia, visa reforçar a segurança de todos os que se deslocarem às secções de voto, incentivando também a população à participação na votação", aponta o texto.