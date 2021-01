Covid-19

O Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) alertou hoje para o risco "muito elevado" de contágio das novas "e preocupantes" variantes do SARS-CoV-2, pedindo restrições mais rigorosas e rapidez na vacinação dos grupos de risco.

Em causa está o relatório sobre o "Risco de propagação das novas e preocupantes variantes da SARS-CoV-2", hoje divulgado pelo ECDC e ao qual a Lusa teve acesso, no qual esta agência europeia frisa que "a probabilidade de introdução e propagação comunitária" na União Europeia e Espaço Económico Europeu (UE/EEE) das novas estirpes detetadas no Reino Unido, África do Sul e Brasil é "muito elevada devido à sua maior transmissibilidade".

"Este aumento da transmissibilidade é suscetível de causar um aumento do número de infeções. Isto, por sua vez, é suscetível de levar a taxas mais elevadas de hospitalização e morte em todos os grupos etários, mas particularmente para os grupos etários mais velhos ou com comorbidades", alerta o ECDC.