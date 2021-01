Covid-19

O Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) admitiu hoje o fecho de escolas na União Europeia (UE) devido à elevada transmissão local do SARS-CoV-2 e novas variantes, mas apenas como "medida adicional e limitada temporalmente".

Depois de ter vindo a reiterar, juntamente com a Organização Mundial de Saúde, os "profundos impactos negativos do encerramento de escolas", o ECDC vem hoje admitir essa possibilidade, numa altura em que o número de infeções de covid-19 sobe acentuadamente na Europa, o que já motivou a adoção desta medida em Portugal.

"A incidência da covid-19 em ambientes escolares parece ser principalmente motivada pelos níveis de transmissão comunitária. A transmissão generalizada de variantes altamente mais transmissíveis do SARS-CoV-2 [novas estirpes detetadas no Reino Unido, África do Sul e Brasil] aumenta assim a probabilidade de aparecerem casos de covid-19 em ambientes escolares, mesmo que estas variantes não sejam mais transmissíveis entre os jovens", explica a agência europeia num documento hoje divulgado.