Covid-19

A administração do hospital de Portalegre considerou hoje "natural" a abertura de um inquérito pelo Ministério Público à morte de um idoso, de 87 anos, naquela unidade, na segunda-feira, após quase três horas numa ambulância.

A decisão do Ministério Público em relação a este caso, ocorrido na segunda-feira à noite, foi comunicada hoje à agência Lusa por fonte da Procuradoria-Geral da República (PGR), após ter sido questionada por correio eletrónico.

Contactado pela Lusa, o presidente do conselho de administração da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano (ULSNA), Joaquim Araújo, considerou "natural" a decisão do Ministério Público.