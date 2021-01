Covid-19

Um voo com escala em Madrid foi a solução encontrada por Verónica Guerreiro para regressar de Portugal ao Reino Unido e contornar a suspensão de ligações aéreas, mas Menezes Cardoso receia não poder fazer a mesma rota no sentido inverso.

O reforço das restrições de viagem decretadas pelo Governo britânico na semana passada para tentar controlar a pandemia de covid-19 apanhou muitas pessoas de surpresa, como foi o caso da enfermeira Verónica Guerreiro, que reside no Reino Unido há vários anos mas que se encontrava em Portugal desde o início de dezembro.

"Tinha voo direto do Porto para Londres, mas foi cancelado. Cheguei a considerar fazer escala no Dubai porque precisava de voltar depressa para tomar conta da minha gata. Mas vi que havia a hipótese de ir via Madrid e comprei um voo para Londres", contou à Agência Lusa.