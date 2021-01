Covid-19

A vacinação contra a covid-19 em Manaus, capital do estado brasileiro do Amazonas, foi hoje suspensa após denúncias de irregularidades na aplicação das doses, estando a ser investigada a receção do imunizante por pessoas não prioritárias.

A suspensão foi confirmada à Lusa pela prefeitura de Manaus, que prevê retomar a imunização na sexta-feira, após a definição de "um plano reorganizado de distribuição das doses nas unidades da rede de saúde estadual, com os critérios de definição de prioridades baseados na exposição ao risco, comorbidades e faixa etária".

"Em razão da quantidade de vacinas disponíveis ser suficiente apenas para 34% dos 56 mil profissionais de saúde, Governo e prefeitura deveriam direcionar as doses, estabelecendo preferências dentro do grupo prioritário", salienta o comunicado da autarquia de Manaus.