Covid.19

O principal responsável da central na comunicação da resposta do governo sul-africano à pandemia de covid-19, Jackson Mthembu, morreu de complicações associadas ao novo coronavírus, anunciou hoje o presidente.

Com 62 anos, Mthembu foi o primeiro membro do gabinete da África do Sul a sucumbir à covid-19, depois de ter testado positivo no dia 11 de janeiro.

"Mthembu foi um líder exemplar, um ativista e campeão vitalício da liberdade e da democracia", disse o Presidente Cyril Ramaphosa, acrescentando: "Ele era um colega e camarada muito amado e muito respeitado, cuja morte deixa a nossa nação a perder".