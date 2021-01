Presidenciais

A candidata presidencial socialista, Ana Gomes, condenou hoje o protesto contra o candidato do Chega, André Ventura, vincando que "ninguém atua de forma violenta" em seu nome.

"Sou contra qualquer tipo de protesto violento contra qualquer candidato. Ninguém actua de forma violenta em meu nome", escreveu a ex-eurodeputada na rede social 'Twitter'.

O comentário surgiu momentos depois de o candidato presidencial do Chega ter sido hoje apedrejado à saída de um comício no Cinema Charlot em Setúbal por algumas dezenas de manifestantes, na sua maioria cidadãos de etnia cigana, alguns dos quais exibindo cartazes com o rosto da candidata Ana Gomes.