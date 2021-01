Covid-19

A primeira fase de vacinação contra a covid-19 em São Tomé e Príncipe poderá ocorrer entre meados de março e princípios de abril, prevendo-se que numa primeira fase seja vacinada 20% da população, segundo fonte oficial.

"Nós vamos iniciar um processo no qual se prevê a vacinação de 20 por cento da nossa população e de acordo com as condições financeiras do país, poder-se-á aumentar o número de pessoas", disse hoje o vice-presidente do Comité Consultivo Multissetorial (CCM), o médico António Amado Vaz, no final de um encontro deste órgão.

"Sabemos que a vacinação deve ser extensível a toda a população, muita gente tem pedido para que o país adquira as vacinas. Este processo está em curso e nós pensamos que entre março e abril podemos começar já a vacinação em todo o país", acrescentou António Amado Vaz.