Covid

O presidente da Federação dos Bombeiros do Distrito de Leiria, Almeida Lopes, disse hoje que a pandemia de covid-19 é uma catástrofe para os corpos de bombeiros e associações humanitárias.

"Classifico esta pandemia como uma catástrofe para as associações e corpos de bombeiros do distrito devido ao impacto que ela tem", afirmou à agência Lusa Almeida Lopes, apontando o impacto ao nível dos recursos humanos.

Segundo o dirigente, "os bombeiros têm de estar na linha da frente, em contacto com todas as pessoas, nomeadamente as pessoas infetadas", o que faz "com que tenham algumas reservas".