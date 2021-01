Covid-19

A Associação Sindical dos Profissionais de Inspeção Tributária e Aduaneira (APIT) defende a suspensão do atendimento presencial por marcação nos serviços de Finanças e a realização de testes rápidos aos trabalhadores que têm de fazer trabalho presencial.

Preocupada com a evolução das infeções pelo novo coronavírus e com o "conhecimento diário de cada vez mais infeções entre trabalhadores da AT [Autoridade Tributária e Aduaneira] e seus familiares", a APIT considera que "não faz sentido" continuar a deslocar trabalhadores e contribuintes para os serviços tributários e aduaneiros "mesmo que por agendamento".

Em comunicado, a associação sindical liderada por Nuno Barroso, defende, por isso, a suspensão de "todo o trabalho presencial", bem como de "todas as ações externas não urgentes".