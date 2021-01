Covid-19

O arcebispo de Braga, Jorge Ortiga, anunciou hoje que os funerais na arquidiocese vão continuar a incluir missas, "a não ser que seja, explicitamente, determinado o contrário".

Numa nota publicada na página da arquidiocese, Jorge Ortiga solicita às comunidades que não deixem de fazer os seus funerais, "restritos à família com o cumprimento de todas as indicações prescritas, mas com a celebração da eucaristia".

"Creio que podemos menorizar a dor deste momento para as famílias. A eucaristia ajudará a suavizar e a dar um conforto espiritual. Não a suprimimos a não ser que seja, explicitamente, determinado o contrário", sublinha.