Actualidade

A EDP Renováveis (EDPR) produziu 28,5 terawatts por hora (TWh) de energia limpa em 2020, menos 5% do que no ano anterior, fruto da menor capacidade instalada, foi hoje comunicado ao mercado.

"A EDPR produziu 28,5 TWh de energia limpa em 2020, menos 5% versus 2019", lê-se no comunicado remetido após o fecho do mercado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

De acordo com a elétrica, esta evolução reflete a menor capacidade instalada média após a execução da estratégia de venda de ativos ('sell down').