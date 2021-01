SEF/Ihor

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) procedeu ao pagamento aos familiares do cidadão ucraniano morto em março no aeroporto de Lisboa da indemnização de 712.950 euros, anunciou hoje o ministério da Administração Interna.

"O SEF, em cumprimento da determinação do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, procedeu ao pagamento, com caráter de urgência, da indemnização aos herdeiros do cidadão Ihor Homeniuk, na sequência do despacho do primeiro-ministro, António Costa, de 12 de janeiro", refere o ministério em comunicado.

Segundo a mesma fonte, a informação sobre o pagamento desta indemnização, que foi fixada pela Provedora de Justiça, já foi comunicada ao advogado da família de Ihor Homeniuk.