Actualidade

As operações nos EUA geraram 61% do total da energia limpa produzida pela EDP Renováveis (EDPR) em 2020, mais 6% do que no ano anterior para 17,4 terawatts por hora, conforme foi hoje comunicado ao mercado.

A EDPR produziu 28,5 terawatts por hora (TWh) de energia em 2020, menos 5% do que no ano anterior, fruto da menor capacidade instalada.

"Em 2020, as operações na Europa, América do Norte e Brasil geraram 35%, 61% e 4% do total da produção, respetivamente", lê-se no comunicado remetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).