Covid-19

O guarda-redes Helton Leite teve um teste positivo para o novo coronavírus, que provoca a covid-19, aumentando para oito o número de casos de infeção no plantel de futebol do Benfica, informou hoje o clube lisboeta.

"O Sport Lisboa e Benfica informa que foi detetado um caso positivo nos mais recentes testes de diagnóstico à covid-19 realizados aos jogadores do futebol profissional. O guarda-redes Helton testou positivo ao novo coronavírus nesta quinta-feira", anunciou o Benfica, através do seu site oficial.

O guardião brasileiro, de 30 anos, habitual suplente do grego Vlachodimos, foi titular na meia-final da Taça da Liga, na quarta-feira, diante do Sporting de Braga, que terminou com a derrota dos 'encarnados', por 2-1.