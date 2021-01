Actualidade

O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) negou o recurso interposto pelo antigo presidente do BPP, João Rendeiro, mantendo a pena de cinco anos e oito meses de prisão efetiva por vários crimes de falsidade informática e falsificação de documentos.

No acórdão do STJ a que a Lusa teve acesso, os juízes conselheiros decidiram "conhecer" do recurso apresentado por João Rendeiro "apenas relativamente à determinação da pena única resultante do cúmulo jurídico das penas parcelares aplicadas, negando provimento ao mesmo" e confirmando o acórdão do Tribunal da Relação "rejeitando-se o recurso do mesmo, porque inadmissível, no que às demais questões por ele suscitadas diz respeito".

Recorde-se que no ano passado, o Tribunal da Relação tinha rejeitado um recurso apresentado por João Rendeiro tendo-lhe agravado a pena aplicada pelo tribunal de primeira instância em oito meses e passando-a de suspensa a efetiva.