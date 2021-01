Actualidade

O Google ameaçou hoje proibir os utilizadores australianos de utilizar o seu motor de pesquisa caso Camberra não alterar o seu plano de forçar o gigante da internet a pagar aos meios de comunicação pelo seu conteúdo.

"Se esta versão do código se tornasse lei, não nos deixaria outra alternativa real senão suspender o Google Search na Austrália", disse o diretor geral do Google Austrália, Mel Silva, numa audiência perante uma comissão do Senado em Camberra, referindo-se ao "código de conduta vinculativo" que a Austrália quer impor ao grupo e ao Facebook.

A lei, uma das mais restritivas do mundo, prevê sanções de vários milhões de euros em caso de infração e visa o "feed de notícias" do Facebook e as pesquisas do Google.