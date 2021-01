Covid-19

O número total de mortes causadas pelo novo coronavírus na Alemanha ultrapassou os 50.000 na sexta-feira, de acordo com os dados do Instituto Robert Koch (RKI).

O instituto registou um total de 50.642 mortes desde o início da pandemia. Só nas últimas 24 horas, morreram 859 pessoas.

Estes números incluem pessoas que morreram diretamente da doença causada pelo vírus como pessoas com doenças anteriores que foram infetadas com covid-19 e para as quais a causa exata da morte não pôde ser comprovada de forma conclusiva.