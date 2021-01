Actualidade

O vento forte que soprou durante a noite provocou quedas de árvores em Portugal continental e só no distrito de Viseu foram registadas 60 ocorrências, sem gravidade.

Fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) disse também à Lusa, cerca das 06:30, que registou várias ocorrências, sem as contabilizar, de quedas de árvores, mas sem gravidade.

Só no distrito de Viseu, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) disse à Lusa terem sido já reportadas cerca de 60 ocorrências relacionadas com quedas de árvores, entre as 00:00 e as 06:30 devido ao vento forte.